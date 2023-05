Il centrocampista del Napoli, Gianluca Gaetano, autore del suo primo gol nel match di oggi contro l’Inter, ha parlato così nel postpartita

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel postpartita di Napoli-Inter, Gianluca Gaetano ha rilasciato alcune dichiarazioni.

LE PAROLE –: «Mi fanno piacere i complimenti di Spalletti, tutti mi hanno sempre voluto bene fin dall’inizio. Già dal 2019, sempre coccolato, adesso vado a casa dalla figlia. Il pianto a Udine? Emozione indescrivibile, è un sogno inaspettato che è arrivato, è indelebile e rimane per sempre. Gol? Ho fatto un bel gol. Sono stato intelligente, ho dato palla a Simeone così me lo doveva ridare».

Il giovane centrocampista è stato intervistato anche da Sky Sport, dove ha parlato così.

EMOZIONI –: «È stata emozione indescrivibile, nell’anno dello scudetto ho segnato ed essere tra i marcatori dell’anno dello scudetto, sotto la Curva B, è stato bellissimo, un’emozione che rimarrà per sempre. Quali sono i miei sogni? Di vincere tanti scudetti con la maglia del Napoli, significa tutto per me, sono in una città che mi sommerge di affetto, quello che c’è qui non c’è da nessuna parte».

A CHI MI ISPIRO? –: «Una volta a Pogba, ad Hamsik, adesso mi ispiro a me stesso. Cosa abbiamo dato a questo Napoli? Comunque tutto dall’inizio, ma avevamo davanti grandi campioni. Ma il ritmo dell’allenamento è stato sempre super, siamo stati bravi secondo me come giovani e ad ogni opportunità ci siamo fatti comunque valere».

IN COSA MI HA MIGLIORATO SPALLETTI? –: «È un allenatore fortissimo, sentire certe cose su di me è bellissimo. Mi ha aiutato a migliorare, a difendere, ad andare addosso all’avversario. Dove sarà nella prossima stagione? Non lo so, faccio queste due partite al massimo se ho possibilità di giocare, vedremo sul futuro, è presto».

