DAZN ha intervistato Luciano Spalletti dopo Napoli-Inter. “Oggi c’è stata la qualità del gioco che ci ha contraddistinto. Diventava stimolante per i ragazzi, vuoi perchè c’era di fronte una finalista di Champions League, finalista meritatamente per quello che si è visto, vuoi perchè volevano dimostrare che l’impresa che avevano fatt non era figlia di un periodo, ma la qualità evidenziata in tutto il campionato”.

“Poi l’Inter era l’unica squadra che non avevamo battuto, diventava importante per i numeri, il miglior attacco, la miglior difesa, per tutte quelle cose che raffrozano il campionato che abbiamo fatto”.

