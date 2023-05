I nerazzurri in versione rimaneggiata si difendono con grande ordine sul campo dei campioni d’Italia ma perdono per una sciocchezza di Gagliardini; ecco le pagelle.

ONANA 6,5: attento sul destro di Di Lorenzo, si supera sul tiro a giro di Kvaratskhelia ma non può nulla sul destro vincente di Anguissa. Sulla situazione per poco non gli riesce il miracolo. Incolpevole anche sul gran goal di Di Lorenzo ma è super sul mancino di Politano.

D’AMBROSIO 6: cerca di aiutare Bellanova raddoppiando la marcatura su Kvaratskhelia, cerca di dire la sua con esperienza.

DE VRIJ 7: concede pochissimo ad Osimhen, grandissima la sua prestazione.

BASTONI 6,5: non concede nulla ad Elmas che in realtà non sarebbe neanche un attaccante, aiuta i compagni a limitare Osimhen. (Dal 58’ ACERBI 6: solido).

BELLANOVA 5,5: Kvaratkshelia lo battezza con uno scippo del pallone ed un tunnel, soffre tremendamente contro il georgiano, leggermente meglio quando D’Ambrosio arriva in suo soccorso. In fase offensiva invece mostra qualche bel cross di destro. (Dal 74’ DUMFRIES 6: sfiora il colpo grosso di testa prima della rete di Lukaku).

BARELLA 7: il consueto dinamismo oggi è accompagnato da una grande attenzione tattica. Pur non facendo nulla di trascendentale dopo l’espulsione di Gagliardini difende per due. (Dal 58’ BROZOVIC 6: corre tanto per cercare di sopperire all’inferiorità numerica, bene in fase difensiva).

ASLLANI 6: i centrocampisti del Napoli, soprattutto Anguissa, lo mettono in difficoltà dal punto di vista fisico ma lui cresce col passare dei minuti. Ha un calcio veramente molto preciso con entrambi i piedi, c’è da lavorare sul lavoro sporco.

GAGLIARDINI 3: commette un fallo sicuramente evitabile nei primi minuti del primo tempo e dopo aver rischiato più volte l’espulsione viene effettivamente cacciato a fine primo tempo condannando i suoi alla sconfitta.

GOSENS 6: effettua un gran recupero su Osimhen ad inizio ripresa, in generale da vita ad una gara prettamente difensiva. (Dall’80’ LAUTARO MARTINEZ s. v.).

CORREA 5,5: potrebbe far male qualche volta in ripartenza ma è troppo mollo in alcune giocate. Si applica con diligenza come mezzala anche se questo vuol dire essere nullo in fase d’attacco. (Dal 74’ DIMARCO 6,5: entra e realizza l’assist per l’1-1 di Lukaku).

LUKAKU 6,5: gara di grande sacrificio con pochi palloni giocabili, quando può prova a partire in contropiede. Nella ripresa fa reparto da solo arrivando anche a pareggiare nel finale.

INZAGHI 6: interpreta probabilmente la gara di oggi come una prova generale della finale di Champions infatti la sua squadra abbassa il baricentro chiudendo tutti gli spazi e riuscendo a neutralizzare il Napoli almeno fin quando è in parità numerica. Effettua decisamente troppo turnover ad obiettivo non ancora raggiunto ma prepara benissimo la gara dal punto di vista difensivo.

