Un volto nuovo sulla panchina dell’Inter in vista del match di oggi alle 18 contro il Napoli: Ebenezer Akinsanmiro

Come scrive la Gazzetta dello Sport, l’Inter che oggi alle 18 scenderà in campo contro il Napoli vedrà molti volti nuovi, in campo e non solo.

In panchina nerazzurra dovrebbe sedersi anche Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista della Primavera:

NAPOLI INTER– Allora occhio a quel nome astruso tra i convocati: per la prima volta con i grandi c’è Ebenezer Akinsanmiro, 18enne trequartista nigeriano con le stimmati del predestinato. È stato il migliore del Viareggio 2022, lo voleva il Real, ma l’ha preso l’Inter dopo lungo corteggiamento

L’articolo Napoli-Inter: in panchina il 18enne Akinsanmiro proviene da Inter News 24.

