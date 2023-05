Il tecnico dell’Inter prepara una serie di cambi verso l’impegno contro il Napoli di Spalletti

Come riportato da Sky Sport, Inzaghi si appresta a varare il turn-over verso la partita dell’Inter contro il Napoli di venerdì sera:

«Inzaghi col Napoli farà turnover, molti giocatori sono stanchi. Oggi primo allenamento con grande euforia per il derby vinto e la finale di Champions raggiunta. Non ci sarà Mkhitaryan, che ha come obiettivo la finale di Istanbul. Le rotazioni saranno fatte con vista anche sulla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina di mercoledì».

L’articolo Napoli-Inter, Inzaghi cambia: squadra stanca e turn-over verso la Fiorentina proviene da Inter News 24.

