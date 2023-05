Il CEO Corporate dell’Inter Alessandro Antonello ha continuato ad evidenziare come il club avrebbe potuto incassare molto di più con un nuovo stadio.

Alessandro Antonello è stato intervistato da Libero partendo dalla soddisfazione del record d’incasso fatto registrare martedì scorso. “Assolutamente i 12 milioni di incasso sono un record, ma se avessimo avuto uno stadio da 200.000 persone sicuramente l’avremmo riempito. Al di là delle battute, si vede che in queste occasioni il club ha una grande capacità di gestione e organizzazione dell’evento. Però continuiamo a sottolineare che lo stadio di San Siro attuale purtroppo evidenzia delle lacune, perché non siamo in grado di poter offrire quei servizi a valore aggiunto che in partite di questo livello sarebbero assolutamente primari anche per alzare ancora di più il valore degli incassi. Siamo contenti e soddisfatti del risultato che andremo a ufficializzare; quindi, record storico per il club, per tutta la serie A e che penso sia anche uno degli incassi più importanti a livello europeo, ma dall’altro lato se oggi avessimo avuto un nuovo impianto questo numero sarebbe stato ampiamente superato“.

coreografia tifosi Inter

“L’avanzamento nella competizione più importante a livello europeo come lo è la Champions ci sta portando un valore aggiunto in termini di incassi, cosa che non era prevista all’inizio della stagione, perché pensavamo di avere un percorso più limitato. Questo sta generando, anche qui, un record storico di incassi da stadio sull’intera stagione, perché supereremo i 70 milioni e probabilmente arriveremo agli 80 milioni di incassi in un anno. Questo è un numero mai raggiunto e mi trovo a ripetere che se avessimo avuto un altro stadio, con una stagione di questo tipo, avremmo raggiunto i risultati che altri impianti in Europa di club blasonati hanno, che sono intorno ai 120/130 milioni di euro all’anno. Quindi la nostra volontà, quello su cui l’Inter sta puntando, è di avere un proprio e nuovo impianto moderno, da mettere a disposizione ai propri tifosi, riconoscendo il fatto che San Siro è uno stadio iconico e riconosciuto in tutto il mondo, ma la nostra capacità di guardare al futuro, volendo dare un impianto moderno alle nuove generazioni, ci rende convinti del fatto che saremo in grado di garantire sia la storicità e l’iconicità di San Siro, ma in un altro impianto“.

L’articolo Antonello: “Sono contento del record d’incasso ma sottolineo che San Siro continua ad evidenziare lacune” proviene da Notizie Inter.

