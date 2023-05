Il giornalista Stefano Cecchi si è espresso sulle frequenze di Radio Sportiva verso la finale di Champions League tra Inter e Manchester City

Cecchi ha detto la sua verso la finale di Champions League tra Manchester City e Inter:

«Io avrei scelto il City rispetto al Real Madrid. L’Inter gioca come il City. Se fanno come ieri sera sono devastanti. Non li ferma nemmeno una Nazionale. ma quel tipo di partita non è facile da ripetere. Se l’Inter sa ripartire in contropiede, il 3-5-2 è adatto ad attaccare gli spazi. Il City è favorito ma perché non pensare che possa fare come tanti anni fa Perché i nerazzurri non devono provare?».

L’articolo Cecchi: «City favorito, non lo ferma neanche una Nazionale. Ma l’Inter…» proviene da Inter News 24.

