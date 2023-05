Scatta la caccia ai tagliandi per assistere alla finale di Champions League a Istanbul, dove l’Inter sfiderà il Manchester City di Guardiola

L’Inter pensa ad aprire San Siro in vista della finale di Champions League. Il retroscena de La Gazzetta dello Sport verso la grande gara:

“Per chi non riuscirà nell’impresa di assicurarsi il biglietto, è possibile che l’Inter – d’accordo col comune – possa decidere di aprire il Meazza e permettere a chi resta in Italia di tifare nella casa nerazzurra. E non è da escludere che anche in questo caso si arriverà a un altro sold out: 13 anni dopo, gli interisti credono a una nuova impresa“.

