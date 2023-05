L’attaccante del Napoli Kvaratskhelia non giocherà domani sera allo stadio Maradona contro l’Inter di Simone Inzaghi

Kvaratskhelia sarà out per Napoli-Inter. Assenza pesante per i partenopei e al tempo stesso un vantaggio importante per i nerazzurri che sono in piena corsa Champions League.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, alla fine il giocatore azzurro starà assente domani sera allo stadio Maradona.

L’articolo Napoli-Inter, out Kvaratskhelia domani sera. La situazione proviene da Inter News 24.

