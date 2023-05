L’ex nerazzurro Andrea Stramaccioni su quella che sarà la finale di Champions League dell’Inter contro il Manchester City

Tramite il Corriere della Sera, Andrea Stramaccioni ha voluto parlare della finale di Champions League City–Inter:

LE PAROLE – «Il City oggi è la miglior squadra al mondo per qualità e organizzazione. Come l’Inter può batterlo? Il punto debole sta negli schieramenti a tre difensori: hanno perso solo 2 volte e proprio contro Tottenham e Brentford che giocano così. Un altro vantaggio per Inzaghi è la possibilità di creare situazioni di gioco due contro due nel momento in cui il City ha le linee difensive leggermente più aperte».

L’articolo Stramaccioni avvisa l’Inter: «Ecco come battere il Manchester City» proviene da Inter News 24.

