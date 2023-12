Le condizioni del centrocampista del Napoli e obiettivo dell’Inter Zielinski in vista della gara proprio contro i nerazzurri

Come riportato dal Corriere dello Sport, ci si prepara in casa partenopea alla gara contro l’Inter e il Napoli vuole cercare di valutare al meglio il centrocampista Zielinski: giocatore proprio nel mirino dei nerazzurri per quanto concerne il calciomercato.

Colpito da Rudiger contro il Real Madrid è uscito anche per questione precauzionale. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime ore.

L’articolo Napoli Inter, out l’obiettivo di Zielinski? La situazione proviene da Inter News 24.

