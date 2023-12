Le parole dell’ex allenatore di Juventus e Roma Fabio Capello nei confronti dell’Inter di Simone Inzaghi tra campionato e Champions

Intervistato a La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore Fabio Capello ha voluto parlare dell’Inter di Simone Inzaghi.

«Per la super Inter, la squadra in pole per lo scudetto, che dopo la finale di Champions ha trovato una nuova dimensione. La partita di domenica si deciderà a centrocampo e lì i nerazzurri hanno un giocatore unico: Calhanoglu sa difendere e giocare in verticale, nessuno è come lui. Sarà curioso capire chi avrà la meglio fra la coppia Osimhen-Kvaratskhelia, gli eroi dello scudetto, e Lautaro-Thuram che stanno facendo la differenza quest’anno. L’Inter è favorita, ma non deve giocare sotto ritmo come nel primo tempo l’altra sera. E soprattutto non essere presuntuosa. Le cose facile nel calcio non esistono».

L’articolo Capello: «Inter? Favorita e sulla coppia Lautaro-Thuram dico…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG