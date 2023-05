Napoli-Inter, pagelle della Gazzetta dello Sport: Gagliardini bocciato con Inzaghi, Barella il migliore

Roberto Gagliardini il peggiore in campo nella sconfitta dell’Inter a Napoli di ieri sera: voto 4: “accanimento terapeutico nella ricerca del rosso. Lo trova al 41′ dopo un giallo al 18′ e uno perdonato al 23′. E soffre Anguissa che va pericolosamente al tiro. Non una candidatura per Istanbul”.

Per la Gazzetta dello Sport l’insufficienza arriva anche per D’Ambrosio, De Vrij, Asllani, Correa e Brozovic (5,5), oltre ad Acerbi, Bellanova, Gosens e Inzaghi (5). Promossi invece Onana e Bastoni con 6, Lukaku, Dimarco e Barella con 6,5.

L’articolo Napoli-Inter, pagelle GdS: Gagliardini bocciato con Inzaghi, Barella il migliore proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG