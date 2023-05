Marotta: «Motivati per la finale con il City. Interesse per Frattesi e Scalvini, su Inter-Atalanta…». Queste le parole del dirigente nerazzurro

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, a Radio Anch’io Lo Sport ha parlato di vari temi che riguardano il club nerazzurro:

FINALE CON IL CITY – «Nello sport bisogna giocare ogni torneo fino in fondo. Abbiamo grande rispetto e timore per il City che è un colosso per fatturato e potenzialità tecnica, ma siamo preparati ad affrontare un avversario più forte mettendo in campo motivazione, attaccamento alla maglia e organizzazione calcistica».

INTER ATALANTA – «Siamo condizionati da una grande risorsa che sono i diritti tv e rappresentano un valore molto forte. Tre partite in sei giorni significa mettere a rischio l’incolumità dei calciatori. I broadcasater fanno giustamente una pianificazione guardando all’audience, ma bisogna trovare una via di mezzo».

FRATTESI E SCALVINI – «Siamo nell’ambito della globalizzazione per cui monitoraggio e scouting devono essere in ambito anche europeo e mondiale. Ma ho sottolineato i valori del calcio italiano che sono di altissimo livello. Frattesi e Scalvini sono molto interessanti e ce ne sono anche altri. Ieri abbiamo assistito a una bella prestazione dell’Italia Under 20. Sono elementi seguiti da grandi club e non nascondo che abbiamo messo gli occhi addosso, poi bisogna conciliare con una negoziazione e in questo momento siamo fermi».

LUKAKU – «La prerogativa di Lukaku è che ama la maglia che indossa e vuole stare con noi. Però è in prestito, tornerà al Chelsea e non sappiamo tecnicamente cosa vogliano fare. Restiamo alla finestra».

INZAGHI – «Non si può valutare una stagione solo da una partita a Istanbul. Arrivare alla finale di Champions è motivo di grande prestigio e valore, Inzaghi merita ampiamente questa partita. La valutazione è estremamente positiva. C’è stato un momento in cui le cose non andavano bene e quindi il dibattito è diventato più diretto, ma in maniera sempre propositiva. Inzaghi ha dimostrato di essere all’altezza del ruolo. Il suo lavoro è positivo e da tutti riconosciuto all’interno del club»

SPONSOR A ISTANBUL – «In realtà la parte corporate sta trattando con diverse aziende ma non so se le trattative troveranno definizione entro il 10 giugno. Il regolamento Uefa non prevede un brand di un’azienda se non a livello sociale. E’ in atto una negoziazione ma non sono in grande di dire quel che sarà»

BILANCIO POSITIVO – «La locomotiva è il risultato sportivo, condiziona tutte le attività del club che sono la valorizzazione del brand, del contenitore che è lo stadio. Con orgoglio posso dire che stiamo raccogliendo 80 milioni di introiti, risultato importante grazie alle performance della stagione»

