Napoli-Inter, Cesari: «Fallo clamoroso di Juan Jesus sul terzo gol di Gaetano». Queste le parole dell’ex arbitro

L’ex arbitro Graziano Cesari a Pressing ha parlato della moviola di Napoli–Inter:

EPISODI – «Al minuto 18 in una zona di campo ininfluente l’intervento in scivolata in ritardo è da cartellino giallo per Gagliardini. Qualche minuto dopo Gagliardini interviene ancora su Kvaratskhelia, è in netto ritardo e tocca il ginocchio dell’esterno. Marinelli è vicino e lo ritiene negligente, mancanza di autocontrollo. Io non sono d’accordo con la scelta, graziata perciò l’Inter. L’ingenuità su Anguissa è molto grande, arriva inevitabilmente il doppio giallo. Al 41′ aveva commesso 9 falli la squadra, 5 Gagliardini. La trattenuta di Bastoni su Osimhen gli impedisce di giocare la palla, per me era da fallo e rigore. La gamba sinistra di Zielinski va su D’Ambrosio. Il polacco impedisce a D’Ambrosio di proseguire la corsa, quindi giusto il fallo sul secondo gol annullato al Napoli. Marinelli poi non vede un fallo clamoroso di Juan Jesus su Acerbi: il difensore si aggrappa, si alza e lo butta per terra. Il Var non può intervenire perché Dimarco tocca il pallone e il Napoli riparte».

L’articolo Napoli-Inter, Cesari: «Fallo clamoroso di Juan Jesus sul terzo gol di Gaetano» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG