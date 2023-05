Becao, aria di rottura con l’Udinese. L’Inter rimane alla finestra per il difensore brasiliano, in scadenza nel 2024

Secondo quanto riportato da Sportitalia, Rodrigo Becao e il suo entourage hanno interrotto le trattative con l’Udinese per il rinnovo dell’attuale contratto la cui scadenza è fissata nel giugno 2024.

A questo punto, l’addio in estate appare come una soluzione logica, e l’Inter ha da tempo sondato il terreno per il calciatore.

