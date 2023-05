Italia U20, esordio con vittoria contro il Brasile. Decisiva la doppietta dell’ex Inter Cesare Casadei

L’Italia U20 si è mangiata il Brasile all’esordio nel Mondiale. Ed è un’inaspettata favola azzurra quella che apre l’avventura in Argentina: 3-2 ai campioni del Sudamerica, ricchi di talento ma diventati per due terzi di partita piccoli all’ombra dei nostri giganti.

Uno su tutti, di dimensioni ciclopiche: Cesare Casadei, dominatore box to box che scava i solchi nella metà campo offensiva. Il Chelsea l’estate scorsa l’ha comprato dall’Inter per oltre 15 milioni, dopo lo scudetto Primavera e senza nemmeno un minuto giocato in Serie A. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

