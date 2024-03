L’ex arbitro Chiesa ha promosso l’operato di Mariani in Napoli Juve. Ecco le sue parole sulla direzione di gara del match di domenica

Il fischietto Maurizio Mariani, che ha diretto la sfida tra Juve e Napoli, ha ricevuto un voto di 7 da parte dell’ex arbitro Massimo Chiesa che su Calciomercato.com ha promosso il fischietto.

PAROLE – «Ottima direzione in una gara ad alto coefficiente di difficoltà, con buon dialogo in campo. Corretto assegnare il rigore al Napoli per un pestone su Osimhen, giusto anche il giallo a Bremer per non evidente azione da gol».

