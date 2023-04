Kim Min-Jae dovrà lasciare Napoli a giugno per fare il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud, tornerà a luglio

Il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud non fa sconti a nessuno, nemmeno a Kim Min-Jae. Il difensore del Napoli, che domenica potrebbe festeggiare lo scudetto, il primo calciatore coreano a farlo, dovrà fare rientro in Corea a giugno per obblighi di leva.

Il suo ritorno è previsto per inizio luglio.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG