Il Borussia Dortmund, capolista in Bundesliga, non va in fuga e con il pareggio contro il Bochum non riesce a staccare l’inseguitrice Bayern Monaco. Finisce 1-1, con Adeyemi che pareggia la rete di Losilla.

Attesa quindi per domenica, quando i bavaresi scenderanno in campo in casa contro l’Herta Berlino. In caso di vittoria, la squadra di Tuchel riuscirebbe nel controsorpasso.

