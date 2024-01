Mamuka Jugheli, agente del giocatore del Napoli Kvaratskhelia, ha parlato di un eventuale rinnovo di contratto del suo assistito

Mamuka Jugheli, agente del giocatore del Napoli Kvaratskhelia, ha parlato di un eventuale rinnovo di contratto in azzurro del suo assistito. Ecco le sue dichiarazioni a Imedi TV.

PAROLE – «Non è vero che stiamo discutendo del rinnovo di contratto, non ci sono discussioni serie in questa fase con il club. Non disponiamo di tali informazioni».

