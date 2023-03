Le novità sul recupero dagli infortuni di Giacomo Raspadori e Diego Demme in vista della ripresa del campionato

Il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento odierno, facendo il punto sulle condizioni di Raspadori e Demme.

COMUNICATO – Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 2 Aprile con Napoli-Milan in programma allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. Il gruppo, integrato con elementi del settore giovanile, ha iniziato la sessione con una fase di attivazione. Successivamente lavoro di resistenza alla velocità con conclusioni in porta. Chiusura con partitina a campo ridotto. Demme e Raspadori hanno svolto lavoro individuale in campo. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì mattina.

