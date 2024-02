Calzona Napoli, il dato negativo registrato in casa azzurro dopo il terzo tecnico cambiato in questa stagione. Ecco i numeri

Calzona diventerà il nuovo allenatore del Napoli, ma il dato che spaventa gli azzurri è che si tratta del terzo tecnico cambiato in un anno: l’ultima volta che è successo è stato molto particolare.

3 – Francesco #Calzona è il terzo allenatore a guidare il #Napoli nel 2023/24; la squadra partenopea non aveva tre diversi tecnici nella stessa stagione dal 1997/98, quando si alternarono sulla panchina Bortolo Mutti, Carlo Mazzone, Giovanni Galeone e Vincenzo Montefusco. Cambio. pic.twitter.com/szLc4ODdqj — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 19, 2024

Come sottolineato dai dati Opta, non succedeva dal 1997/1998: da Mutti a Mazzone fino a Galeone in un Napoli che poi andò in Serie B.

