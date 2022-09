L’ex arbitro Luca Marelli ha parlato dell’espulsione di Spalletti contro lo Spezia: le dichiarazioni dell’ex fischietto

Luca Marelli ha parlato ai microfoni di Dazn dell’espulsione di Spalletti in Napoli-Spezia.

LE PAROLE – «Spalletti era stato già ammonito per una protesta vigorosa per la perdita di tempo di Reca e dopo il gol si è avvicinato in maniera poco urbana alla panchina avversaria, allora il quarto uomo ha riportato il comportamento all’arbitro che lo ha ammonito ancora per comportamento antisportivo. Dopo l’espulsione Spalletti potrebbe essere squalificato per la prossima partita contro il Milan, a meno che non ci siano altri motivi per allungare lo stop».

