Le condizioni fisiche di Jesper Lindstrom, esterno danese del Napoli. Tutti i dettagli

Il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento odierno, annunciando l’infortunio di Jesper Lindstrom.

COMUNICATO – «Jesper Lindstrom è stato visitato in seguito al trauma distorsivo riportato nell’ultima partita con la nazionale danese. Gli esami clinici e strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore sinistro. Il calciatore ha iniziato le terapie e lavoro personalizzato in palestra e piscina. Meret, Zielinski e Osimhen hanno svolto parte dell’allenamento in gruppo e una parte in palestra.».

