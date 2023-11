Le parole di Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, sui gironi dei prossimi Europei

Marco Rossi, ct dell’Ungheria, ha parlato dei prossimi Europei al quotidiano BresciaOggi. L’allenatore si è espresso anche sugli azzurri di Spalletti.

EUROPEI – «Spero proprio di non incontrare l’Italia agli Europei. L’ultima partita che l’Ungheria ha perso era proprio con l’Italia nel settembre 2022. Da allora siamo la Nazionale che ha la più lunga striscia positiva al mondo. Prima c’era l’Argentina, che però ha perso con l’Uruguay. Siamo imbattuti da 12 partite. Bene, benissimo. Ma sappiamo che non ci si può cullare sugli allori. Nel calcio, come si raggiunge un obiettivo, le aspettative si alzano. Questa è la terza volta di fila che va a una fase finale: nel 2016 era stata ai Mondiali, con me è arrivata 2 volte agli Europei e anche questo non era mai accaduto. Un traguardo storico. E se arrivo bene alla fine degli Europei, come numero di presenze in panchina potrei addirittura eguagliare Sebes».

SPALLETTI – «Ha operato in tempi ristretti in una situazione non facilissima. La qualificazione è un buon risultato, meno buono che l’Italia sia in quarta fascia. Ma avendo 6 mesi di tempo, con non meno di 4-5 amichevoli da disputare, la Nazionale azzurra arriverà tirata a lucido. Ha tantissimi giocatori che giocano nei migliori campionati. E spero davvero di non incontrarla».

