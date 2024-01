Sorride Walter Mazzarri, in finale di Supercoppa italiana il Napoli potrà contare su due nuovi acquisti del calciomercato

Ormai non ci sono dubbi. Chi, questa sera, vincerà tra Inter e Lazio affronterà il Napoli in finale di Supercoppa italiana. Con la vittoria di ieri contro la Fiorentina infatti, gli azzurri si sono assicurati il pass per l’atto finale del torneo.

Come riportato da TMW però, proprio nella tanto attesa finale Walter Mazzarri e i suoi potranno contare sui nuovi acquisti del mercato campano. Parliamo di Hamed Junior Traoré che Cyril Ngonge. Entrambi pronti a partire per Riyadh.

L’articolo Napoli, Mazzarri sorride: due acquisti in finale per la Supercoppa proviene da Inter News 24.

