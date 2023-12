Le parole di Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, dopo la qualificazione dei partenopei agli ottavi di Champions League

Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Napoli che vale ai partenopei il passaggio del girone di Champions League. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Mi interessava non prendere gol. Da un po’ di tempo a questa parte la squadra era un po’ lunga, non riusciva a non prendere gol. Alcune cose sono riuscite bene, altre un po’ meno. Però abbiamo avuto anche la possibilità di far riposare qualcuno, quella di oggi è stata una giornata positiva».

MIGLIORAMENTI – «S’è fatto qualcosina, la squadra saliva e non era più lunga… Cose che lo scorso anno erano da elogiare, che lo scorso anno riuscivano benissimo e si erano un po’ perse».

PRESTAZIONE NATAN – «Ha doti importanti, andava sostenuto perché quando arrivi dal Brasile non è semplice. Io ho avuto Bremer nel suo primo anno italiano e ora è un altro calciatore. Sono sicuro delle sue qualità, può darci una grossa mano».

INSEGUIMENTO DEL PASSATTO – «Devo essere bravo a far capire ai ragazzi le difficoltà dell’essere campioni d’Italia, devono rivedere il pericolo nel recupero immediato, nelle preventive. Oggi certe cose sono tornate, ora vediamo come questo processo andrà avanti nel campionato italiano».

FASE DIFENSIVA – «Non siamo stati perfetti, ma rispetto al passato sui traversoni siamo tornati a marcare in area. S’è iniziato ora e già col Cagliari dobbiamo dimostrare che questo processo di miglioramento sta continuando, io sono fiducioso».

DIFESA A 3 O 4 – «Il 4-3-3 è il mio modulo preferito, è bello questo modulo. Per farlo ci vogliono i giocatori giusti e se hai due centrali veloci e un metodista come Lobotka è bello giocare in questo modulo. In tanti mi hanno chiesto di tornare alla difesa a tre, ma questo è il modulo che mi piace di più e voglio andare avanti con questo sistema di gioco».

