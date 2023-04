Napoli, Meret punta il Milan: «Non ripeteremo gli stessi errori». Le dichiarazioni del portiere degli azzurri

Alex Meret ha parlato ai microfoni di DAZN della prossima sfida Champions League contro il Milan. Ecco le dichiarazioni del portiere del Napoli:

«Da domani mattina si penserà alla sfida di mercoledì, sarà molto difficile e non dovremo commettere gli stessi errori commessi in campionato. Rivedremo quella partita, per vedere ciò che non abbiamo fatto bene e trovare soluzioni».

