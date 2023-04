Fabiano Parisi è uno degli obiettivi di calciomercato del Milan per la prossima estate. Le ultime novità sul terzino

Fabiano Parisi è uno degli obiettivi di calciomercato del Milan per la prossima estate. Il terzino classe 2000, autore di 2 gol e 1 assist in stagione, è uno dei pezzi pregiati della rosa dell’Empoli.

Come riporta Nicolò Ceccarini a Tuttomercatoweb, il nazionale Under 21 è considerato da Maldini e Massara l’elemento perfetto per fare da ricambio di qualità a Theo Hernandez. Le richieste del club toscano sono però alte.

The post Calciomercato Milan, occhi su Parisi: richieste dell’Empoli alte appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG