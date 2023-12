Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato dopo il successo ottenuto dagli azzurri contro il Cagliari: le sue dichiarazioni

Alex Meret, a Dazn, parla così degli obiettivi stagionali del suo Napoli. Le dichiarazioni dopo il 2-1 al Cagliari.

LE PAROLE – «Oggi era una partita molto nervosa, l’entusiasmo c’è perché vogliamo tornare a vincere e far bene. Forse abbiamo perso troppi punti, ma daremo il massimo per provare a recuperare in classifica».

