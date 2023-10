Napoli Milan 2-2: Politano e Raspadori rispondono a Giroud, Juve al secondo posto in classifica con 23 punti

Il Napoli rimonta il Milan e, dopo aver subito due reti da Giroud nel primo tempo (22′ e 31′), trova il pareggio con Politano e Raspadori (50′ e 63′) finendo il match in 10 uomini per l’espulsione di Natan (89′).

Con questo pareggio la Juve si trova al secondo posto in classifica con 23 punti, 1 in più del Milan e 5 in più del Napoli.

