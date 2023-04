Nando De Napoli parla così a Tuttomercatoweb del match di questa sera tra Napoli e Milan di Champions League. Le sue dichiarazioni

Nando De Napoli parla così a Tuttomercatoweb del match di questa sera tra Napoli e Milan di Champions League. Le sue dichiarazioni.

«Io penso che all’andata il Napoli abbia fatto una bella partita, non quella di inizio campionato ma un’ottima partita trovandosi di fronte un bel Milan. Il ritorno sicuramente sarà bellissimo da vedere, per me non c’è nessun favorito e nonostante l’1-0 per i rossoneri per me la qualificazione è ancora 50 e 50».

The post Napoli Milan, De Napoli: «Non c’è nessun favorito per la qualificazione» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG