Ciccio Graziani, ex calciatore e opinionista, ha commentato il passaggio del turno del Milan in Champions League

Intervistato dal Corriere della Sera, Ciccio Graziani ha commentato in questi termini Napoli-Milan:

«Pensavo che il Napoli potesse andare avanti in Champions, ma il Milan è stato più cinico. E le decisioni arbitrali non hanno aiutato Spalletti: il rigore su Lozano c’era, e non glielo hanno dato. I particolari fanno la differenza».

