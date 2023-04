Non era presente allo stadio ieri sera, ma Gerry Cardinale ha fatto il tifo per i rossoneri in Napoli Milan. Dopo il passaggio del turno, il numero uno di RedBird ha scritto un messaggio a Pioli per complimentarsi.

Ha anche promesso che ci sarà nel penultimo atto di Champions League: un ritorno in un altro derby? Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

