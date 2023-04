Il Napoli ritrova Victor Osimhen per la gara di Champions League contro il Milan. Le ultime in vista della sfida del Maradona

Victor Osimhen ritornerà dal primo minuto nella gara di Champions League tra Napoli e Milan. Se ancora c’era qualche dubbio, ieri Luciano Spalletti ha tolto ogni dubbio. L’attaccante partirà titolare per guidare il tentativo di rimonta partenopea.

Come riporta il Corriere dello Sport, il pubblico del Maradona ha esultato quasi come un gol al suo ingresso in campo nella sfida contro il Verona. 26 minuti giocato con intensità, con una traversa colpita e tanta sete di gol. Stefano Pioli dovrà pensare a qualche contromossa per arginarlo.

