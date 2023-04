Ignazio Abate, tecnico del Milan Primavera, parla così della gara vinta dai suoi ragazzi ieri contro il Torino

Ignazio Abate, tecnico del Milan Primavera, parla così della gara vinta dai suoi ragazzi ieri contro il Torino. Le sue dichiarazioni.

«Abbiamo fatto una buonissima partita, i ragazzi non hanno perso la bussola dopo l’ingenuità iniziale. Abbiamo creato subito 4/5 palle gol nitide, siamo rientrati bene nel secondo tempo e siamo stati padroni del campo per 90′. Per fortuna è arrivato l’episodio del rigore nel finale, Youns ha tirato fuori la personalità perché non era facile calciarlo. Sono contento per la squadra perché lavora duro tutti i giorni, tutte le settimane, a volte sembriamo perderci in un bicchier d’acqua ma oggi sono arrivati tre punti meritatissimi».

