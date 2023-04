Prestazione convincente per Tommaso Pobega nel match tra Bologna e Milan. Ecco le sue pagelle questa mattina sui quotidiani

Gazzetta dello Sport, 7: «Parte con compiti di “medianaggio”, ma capisce in fretta che De Ketelaere vaga nelle solite nebbie e se ne arroga le mansioni. Gran gol e tanta personalità.»

Tuttosport, 6,5: «Tiene in linea di galleggiamento il Milan con uno splendido sinistro dal limite (terza rete stagionale). Punto di riferimento per lo scarico e pronto a dare una mano in copertura.»

Corriere dello Sport, 7: «Firma il gol del pari con una grande conclusione da fuori, rende la vita complicata a Ferguson.»

