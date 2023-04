Giorno di riposo a Pasqua per il Napoli. La squadra di Spalletti riprenderà gli allenamenti a Castelvolturno domani

Giorno di riposo a Pasqua per il Napoli. La squadra di Spalletti riprenderà gli allenamenti a Castelvolturno domani. Nel mirino il match di Champions League contro il Milan.

Da valutare per il tecnico azzurro le condizioni di Victor Osimhen. Il nigeriano sembra in via di recupero, domani sarà una giornata chiave per capire le sue chance di giocare a San Siro.

