Le condizioni fisiche di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, in vista della gara contro l’Atalanta

Le speranze di vedere Victor Osimhen convocato per la partita contro l’Atalanta crescono. Sky Sport riporta che il giocatore è clinicamente guarito e desidera tornare in campo il prima possibile con il Napoli.

Osimhen si allena da giorni in sedute personalizzate tra palestra e campo. Sebbene sia difficile prevederne l’impiego come titolare, salvo imprevisti dovrebbe almeno far parte dei convocati. Anche Zielinski, reduce da un attacco influenzale, è in fase di valutazione positiva.

