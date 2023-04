Nando Orsi, ex portiere e opinionista Sky, si è così espresso a Radio Marte riguardo al match tra Napoli e Milan

«Direi che domenica sera è stata una partita nata male e finita peggio. Un Napoli così scollegato in 28 partite non si era mai visto; agli azzurri non è praticamente riuscito niente e al Milan è riuscito tutto. L’assenza di Osimhen, secondo me, è solo un alibi perché ad inizio campionato il Napoli ha vinto 7 partite senza il nigeriano. Il monito che viene fuori da questa partita è che se qualcuno aveva pensato che affrontare il Milan in Champions poteva essere semplice e già il turno era passato, i rossoneri ti hanno fatto capire che non è così. Non credo che domenica il Napoli fosse concentrato sulla Champions; credo, invece, che sia stata una partita che abbia fatto storia a sé. Certo se questo tipo di prestazione dovesse ripetersi allora mi preoccuperei. È vero che la distanza tra prima e seconda è incolmabile ma, ripeto, se si ripetesse una cosa del genere bisognerebbe riflettere».

