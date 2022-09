Osimhen e Politano continuano il lavoro personalizzato con il Napoli per tornare a disposizione di Luciano Spalletti

Il Napoli ha svolto una seduta di allenamento mattutina in vista della partita contro il Torino che i calciatori rimasti durante la pausa delle nazionali. Di seguito il comunicato del club, con un aggiornamento sulle condizioni dei due infortunati Osimhen e Politano.

«Il Napoli ha ripreso oggi la preparazione all’SSCN Konami Training Center. Dopo la settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato ricomincerà il primo ottobre con Napoli-Torino in programma allo Stadio Maradona alle ore 15 per la ottava giornata di Serie A. La squadra ha svolto la prima fase di attivazione in palestra e successivamente lavoro di potenza aerobica in campo.

Di seguito seduta finalizzata al possesso palla e chiusura con partitina a campo ridotto. Osimhen e Politano hanno fatto terapie e allenamento personalizzato in campo».

