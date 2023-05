Il Napoli vince il suo terzo scudetto e il graffio non poteva che lasciarlo Victor Osimhen, suo il gol del punto aritmetico

Il Napoli vince il suo terzo scudetto e il graffio non poteva che lasciarlo Victor Osimhen, suo il gol del punto aritmetico.

L’attaccante nella ripresa ha depositato in rete tutta la sua voglia di vincere, di segnare per una città e regalare una gioia al popolo azzurro. Un gol per entrare nella storia di Napoli e della Serie A visto che ha eguagliato a 46 centri, il miglior marcatore africano nel massimo campionato ovvero Weah.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG