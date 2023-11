Il Napoli di Walter Mazzarri è ripartito forte e l’ha fatto anche con l’ingresso di Osimhen nella ripresa. Il nigeriano è tornato

L’attaccante, dopo l’infortunio, è rientrato in campo e ora si candida per una maglia da titolare in Champions League contro il Real Madrid e poi anche in campionato contro l’Inter. Due match fondamentali per il cammino degli azzurri in Europa e in Serie A.

