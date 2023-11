Dopo il pari contro l’Inter, la Juve ha acquisito consapevolezza di potersela giocare e a gennaio qualche rinforzo potrebbe portare freschezza in più

Dopo il pari contro l’Inter, la Juve ha acquisito consapevolezza di potersela giocare e a gennaio qualche rinforzo potrebbe portare freschezza in più.

Ecco perché i bianconeri, con Cristiano Giuntoli al comando, stanno osservando e valutando diversi profili per il mercato in entrata. Non solo Berardi, dunque, nelle idee bianconero perché per la mediana la lista è fitta di nomi: da Fabian Ruiz del Psg, a De Paul dell’Atletico Madrid, Thuram del Nizza, Partey dell’Arsenal e Samardzic dell’Udinese. Lo scrive Tuttosport.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG