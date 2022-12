Il Napoli pensa già al mercato e starebbe setacciando alcuni nomi per capire come rinforzare la rosa di Spalletti, avviati i primi contatti con Ounahi

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società avrebbe chiesto informazioni per il centrocampista del Marocca e in forza all’Angers. La società ha sparato un prezzo tra i 20 e i 25 milioni, il Napoli ci lavora per giugno.

