Si blocca l’affare tra Keylor Navas e il Napoli? Il trasferimento potrebbe essere rimandato alla sessione invernale di mercato

La buonuscita richiesta da Keylor Navas e non concessa dal PSG rischia di far saltare il trasferimento del portiere al Napoli. L’ex Real Madrid chiede infatti 10 milioni, cifra che i parigini non vogliono concedere.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli ci riproverà per il portiere della Costa Rica nella prossima sessione di mercato a gennaio.

