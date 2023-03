Buone notizie per Spalletti e il Napoli, Giacomo Raspadori è tornato ad allenarsi in gruppo ed è recuperato per il Milan

E’ la stessa società a fare il report odierno dell’allenamento e indicare il ritorno in campo dell’attaccante classe 2000.

L’articolo Napoli, Raspadori è tornato in gruppo proviene da Calcio News 24.

