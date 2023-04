Le parole di Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, autore del gol vittoria per i campani contro la Juve

Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Napoli contro la Juve. Di seguito le sue parole

VITTORIA – «Sono scosso ed emozionatissimo. È una vittoria importantissima, loro ci hanno messo in difficoltà ma ci abbiamo creduto fino all’ultimo».

GOL – «È un gol molto importante, abbiamo ancora partite da vincere. Ci dà una grande mano perché venivamo dalla delusione della Champios, sono felice perché hanno dimostrato di volermi bene».

INFORTUNIO – «Non c’è mai un momento giusto per infortunarsi. È stato sicuramente un periodo difficile ma ne sono uscito con il lavoro dello staff medico».

SCUDETTO – «Abbiamo una sola cosa in testa: fare tre punti con la Salernitana. Siamo arrivati qui pensando partita per partita, risultato per risultato».

