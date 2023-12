Matteo Politano reagisce al fallo tattico di Zalewski e lo colpisce con un calcio: rosso diretto e Napoli in dieci uomini

Il Napoli dovrà affrontare gli ultimi minuti della partita con la Roma con un uomo in meno a causa dell’espulsione a Matteo Politano. L’esterno dei partenopei al 66′ stava ripartendo in contropiede, quando Zalewski ha deciso di fermarlo con un fallo tattico. Un gesto che ha fatto esasperare l’esterno di Mazzarri che lo ha colpito con un calcetto sul fianco in reazione.

Rosso diretto e quindi uno stop che potrebbe essere di almeno due giornate, in base al referto di Colombo e la decisione del giudice sportivo.

